Беспокойный сон оказался признаком опасной болезни

Если человек начинает кричать, размахивать руками или даже пинаться во сне, это может быть ранним признаком болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine. Ученые проанализировали более 1200 МРТ-снимков мозга пациентов с расстройством поведения во сне (RBD) и обнаружили характерные изменения, которые могут предсказывать развитие тяжелых нейродегенеративных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В норме во время сна мышцы парализованы, чтобы человек не повторял движения из снов. Но у пациентов с RBD этот механизм отключается, и они начинают вести себя агрессивно: размахивают руками, вслух реагируют на происходящее в сновидениях. Чаще всего такое поведение возникает у людей старше 50 лет. Почти 90 процентов из них со временем сталкиваются с одним из двух диагнозов - болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви.

С помощью искусственного интеллекта ученые выделили два типа мозговой атрофии: при болезни Паркинсона изменения начинаются в глубинных структурах мозга, а при деменции - с коры. Это открытие может помочь заранее определить, к какому заболеванию склонен пациент, и начать профилактику до появления симптомов.

Авторы считают, что раннее выявление RBD и понимание того, как именно прогрессирует атрофия мозга, поможет создавать более эффективные стратегии лечения и замедлять развитие болезней.