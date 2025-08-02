Раскрыта повышающая риск ранней смерти привычка сна

Дневной сон продолжительностью дольше получаса повышает риск ранней смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на выводы, к которым пришли ученые Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные 90 тысяч человек и обнаружили, что, помимо продолжительности дневного сна, большие риски для здоровья создает привычка спать между полуднем и часом дня. Кроме того, риск ранней смерти увеличивается у людей, у которых продолжительность ночного сна сильно варьируется день ото дня.

Отмечается, что тревожная тенденция прослеживается у людей вне зависимости от пола, возраста, массы тела, наличия или отсутствия таких вредных привычек, как употребление алкоголя и курение. Точные причины такой взаимосвязи неизвестны, но ученые полагают, что более продолжительный дневной сон или нерегулярный ночной может быть признаком скрытых проблем со здоровьем.