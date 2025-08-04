Найден эффективный способ лечения агрессивной формы рака

Комбинация экспериментального препарата lenzilumab и стандартной терапии азацитидином может изменить подход к лечению хронического миеломоноцитарного лейкоза (CMML) - агрессивного и трудно поддающегося терапии рака крови.

Как передает Day.Az, промежуточные результаты австралийского клинического исследования PREACH-M опубликованы в журнале Blood.

Lenzilumab, созданный в Австралии, блокирует молекулу-сигнал, вызывающую избыточное образование патологических клеток и воспаление. У 22 из 34 участников исследования наблюдалось значительное улучшение уже в первые месяцы: вредоносные клетки и маркеры воспаления резко снижались, а спустя полгода эффект сохранялся или усиливался.

Пятнадцать пациентов продолжали лечение более года без признаков рецидива, трое - более трех лет, а один остается в ремиссии уже четыре года. Это рекордные показатели для CMML, подчеркивает руководитель исследования Дэн Томас.

Есть и признаки того, что препарат может быть полезен при других лейкозах. У одного пациента с острым миелоидным лейкозом (AML), устойчивым к стандартному лечению, после добавления lenzilumab количество раковых клеток в костном мозге снизилось с 20 до 7 процентов.

Хотя исследования продолжаются, специалисты уже называют результаты "необычайно многообещающими" - и надеются, что этот подход сможет изменить прогноз для людей с редкими формами рака крови.