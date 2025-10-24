Впервые разработан метод полного восстановления после травмы спинного мозга

Ученые из Университета Миннесоты впервые продемонстрировали технологию, которая объединяет 3D-печать, стволовые клетки и выращенные в лаборатории ткани для восстановления после травмы спинного мозга. Работа опубликована в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С повреждением спинного мозга живут более сотни тысяч человек, и сегодня не существует метода, который мог бы полностью обратить паралич и разрушения, вызванные травмой. Главная трудность заключается в гибели нервных клеток и невозможности волокон вновь прорастать через зону повреждения. Новая разработка предлагает решение этой проблемы.

Исследователи создали уникальный 3D-печатаемый каркас - органоидный "скэффолд" с микроканалами. В них подсаживались регионально специфичные предшественники нервных клеток спинного мозга, полученные из стволовых клеток взрослого человека. Такая конструкция задает нужное направление роста и формирует "релейную систему", которая позволяет обойти поврежденный участок.

При пересадке в полностью перерезанный спинной мозг крысы эти клетки успешно превращались в нейроны и прорастали от каркаса в обе стороны, соединяясь с нервными цепями хозяина. Со временем новые клетки интегрировались в ткань и обеспечивали заметное восстановление функций животных.

"Регенеративная медицина открыла новую эру в исследованиях травм спинного мозга. Мы рады развивать потенциал нашей разработки для клинического применения", - отметила профессор нейрохирургии Энн Парр.

Хотя технология находится на раннем этапе, она открывает принципиально новое направление терапии, которое в будущем может помочь пациентам с тяжелыми повреждениями спинного мозга.