Назван неожиданный симптом менингита

При менингококковой инфекции у человека может развиться менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга. Главный симптом заболевания, при котором необходима срочная госпитализация, - это невозможность дотянуться подбородком до груди, рассказал "Газете.Ru" доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров, передает Day.Az.

В последние месяцы наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией.

"Выявить всех больных чрезвычайно сложно, так как она может протекать в разных формах, например в виде менингококковым назофарингита. Заболевание сочетает в себе симптомы ринита (воспаления носовых ходов) и фарингита (воспаления глотки). Именно эти люди представляют наибольшую эпидемиологическую опасность", - рассказал врач.

Клиническая картина менингита довольно яркая: высокая температура, упорная головная боль, и самое главное ригидность затылочных мышц.

"В норме человек может подбородком достать до грудины, а вот при менингите ему это сделать не удастся. При любом, даже минимальном подозрении на менингит необходима срочная госпитализация. "Менингококковая инфекция любит упитанных детей и цветущих взрослых", - говорили старые врачи. Как это ни странно, но длительно и часто болеющие дети как раз реже заболевают именно менингококковой инфекцией", - отметил врач.

Вакцинация от менингококковой инфекции не внесена в национальный календарь профилактических прививок, однако врач подчеркивает ее важность и призывается привиться. По его словам, антитела после вакцинации определяются как минимум три года.