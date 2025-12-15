Разработан простой тест для раннего выявления тяжелых болезней печени
Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что обычный анализ крови способен предсказать риск развития тяжелых заболеваний печени за 10 лет. Результаты работы опубликованы в The BMJ. Метод, получивший название CORE, основан всего на трех рутинных показателях - уровнях ферментов АСТ, АЛТ и ГГТ, а также учитывает возраст и пол пациента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследование охватило более 480 тысяч жителей Стокгольма, за здоровьем которых наблюдали до 30 лет. У 1,5 процента из них развились цирроз, рак печени или потребовалась пересадка органа. Новый тест смог с высокой точностью - в 88 процентах случаев - различить людей, у которых со временем возникли болезни печени, и тех, у кого они не появились. Это значительно лучше, чем существующие методы, например FIB-4, которые плохо работают для широкой популяции.
Тест может применяться в первичном звене здравоохранения, где чаще всего пациенты впервые обращаются за помощью. Уже создан онлайн-калькулятор, с помощью которого врачи могут быстро оценить риски. По мнению авторов, это открывает путь к раннему скринингу и профилактике цирроза и рака печени, болезни которых обычно диагностируются слишком поздно и имеют неблагоприятный прогноз.
