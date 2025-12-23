Развеян миф об американской технологии, «победившей» диабет

Американская клеточная терапия VX-880, основанная на искусственно полученных бета-клетках поджелудочной железы, в первую очередь предназначена для узкой группы пациентов с тяжелым течением диабета первого типа. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат биологических наук Эрдэм Дашинимаев, и.о. заведующего лабораторией НИЛ клеточного репрограммирования Пироговского университета, передает Day.Az.

Методика VX-880 была создана американскими учеными компании Vertex Pharmaceuticals и заявлена как способ победить диабет. В эксперименте ее применение помогло снизить суточную дозу инсулина у испытуемых на 91%.

Технология не предполагает классической трансплантации донорских гормон-продуцирующих островковых клеток. Препарат создается из аллогенных человеческих эмбриональных стволовых клеток, которые в лабораторных условиях направленно превращают в функциональные бета-клетки, способные вырабатывать инсулин. По идее разработчиков, этот продукт потенциально должен решать проблему дефицита донорского материала.

"К сожалению, аутоиммунная реакция организма, которая когда-то уничтожила собственные бета-клетки пациента, будет нацелена и на новые. Поэтому на сегодняшний день пациентам после применения терапии VX-880 требуется иммуносупрессивная терапия для защиты трансплантированных клеток", - объясняет эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Дашинимаев уточнил: такая терапия повышает риск инфекций и может вызывать побочные эффекты, включая нарушение функции почек, повышение артериального давления и метаболические осложнения.

"Лечение может быть оправдано для пациентов с тяжелой, нестабильной формой диабета первого типа, особенно при гипогликемической неосведомленности. В этом состоянии человек перестает ощущать опасное падение уровня сахара в крови. Также терапия может помочь пациентам, у которых не удается контролировать глюкозу даже при использовании инсулиновых помп и систем непрерывного мониторинга", - рассказал ученый.

Дашинимаев подчеркнул, что VX-880 вряд ли будет применяться у недавно диагностированных пациентов или детей до получения данных о долгосрочной безопасности. Сейчас фокус разработчиков и клиницистов направлен на тех, у кого риски тяжелых осложнений диабета существенно превышают риски самой терапии.