Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи

25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Первая леди Мехрибан Алиева побеседовала с жителями. Вернувшись на свои исконные земли, жители выразили благодарность за освобождение наших земель от оккупации. Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой сделанный своими руками келагаи.