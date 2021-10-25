https://news.day.az/officialchronicle/1395819.html Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи - ФОТО - ВИДЕО
Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи - ФОТО - ВИДЕО
25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первая леди Мехрибан Алиева побеседовала с жителями. Вернувшись на свои исконные земли, жители выразили благодарность за освобождение наших земель от оккупации. Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой сделанный своими руками келагаи.
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