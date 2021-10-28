Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турция занимает чрезвычайно важное место на международной арене

Сегодня сильная с политической, экономической и военной точки зрения Турция занимает очень важное место на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Сегодня мощная и стабильная в политическом, экономическом, военном плане Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене. Реализуемые под Вашим руководством крупномасштабные программы, проекты служат всестороннему прогрессу и возвышению Вашей братской страны. Несомненно, большое доверие народа к Вам является важнейшим фактором, обеспечивающим успех реализуемого Вами стратегического курса развития", - сказал глава государства.