Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Литве за поддержку сближения Азербайджана и Европейского союза

Мы благодарны Литве за поддержку сближения Азербайджана и Европейского союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для печати после встреч с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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