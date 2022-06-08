Жители Баку поблагодарили Президента Ильхама Алиева в связи с открытием нового парка "Чемберекенд" - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке "Чемберекенд" в Сабаильском районе столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работе, проделанной в парке.
Было сообщено, что в новом парке, разбитом на неиспользуемой территории на улице Гасана Сеидбейли, проведены работы по озеленению, проложены пешеходные дорожки длиной 1200 метров, созданы все условия для содержательного отдыха и эффективного досуга жителей. В парке построены пешеходный мост протяженностью 147 метров над эстакадой, две террасы с видом на город, сооружен отвечающий современным стандартам фонтан, на территории созданы объект общественного питания, санитарный узел и административное здание. С учетом рельефа территории построена подпорная стена для предотвращения оползней. Кроме того, на территории установлены современные спортивные и детские развлекательные сооружения. Зеленая зона парка площадью 4 гектара покрыта газоном, высажено более 50 тысяч различных видов деревьев, кустов и цветов.
Президент Ильхам Алиев полюбовался из нового парка панорамой столицы.
Жители столицы поделились с Trend TV своими впечатлениями о новом парке.
Жительница Баку Нигяр Мирзоева отметила, что открытие нового парка очень порадовало ее: "Созданы все условия для отдыха детей и взрослых. Сегодня после открытия парка я пришла сюда со своим ребенком, чтобы отдохнуть. Выражаю глубокую благодарность всем, кто приложил усилия для его открытия".
Другой житель столицы - Вюсал Ширинов сказал, что его радости нет предела: "Это один из необычных парков, заложенных в Баку. Мне всегда хотелось, чтобы поблизости был парк отдыха. Выражаю глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную заботу о благополучии граждан".
Жительница столицы Гараева Дильбер отметила, что очень рада открытию нового парка, выразив в связи с этим признательность Президенту Ильхаму Алиеву.
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