Президент Ильхам Алиев: Школа, которая по решению Президента Узбекистана будет построена в Физули в качестве подарка, станет символом нашего братства

Школа, которая по решению Президента Узбекистана будет построена в Физули в качестве подарка, станет символом нашего братства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

Новость обновляется