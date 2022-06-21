https://news.day.az/officialchronicle/1472848.html Президент Шавкат Мирзиёев: Освобожденные от оккупации земли Азербайджана на наших глазах вновь превращаются в цветущий край
Президент Шавкат Мирзиёев: Освобожденные от оккупации земли Азербайджана на наших глазах вновь превращаются в цветущий край
Освобожденные от оккупации земли на наших глазах вновь превращаются в цветущий край.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
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