Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала из 470 квартир в Агдаме

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала, состоящего из 470 квартир, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в городе Агдам.

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