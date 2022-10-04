https://news.day.az/officialchronicle/1500631.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала из 470 квартир в Агдаме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала из 470 квартир в Агдаме
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала, состоящего из 470 квартир, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в городе Агдам.
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