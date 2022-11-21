Президент Ильхам Алиев принял члена бюро Высшего совета партии "Единая Россия"

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Российской Федерации, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным вопросам Андрея Климова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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