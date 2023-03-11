https://news.day.az/officialchronicle/1545718.html Президент Ильхам Алиев: Китай является для Азербайджана надежным партнером и дружественным государством
Президент Ильхам Алиев: Китай является для Азербайджана надежным партнером и дружественным государством
Китай является для Азербайджана надежным партнером и дружественным государством.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост Председателя КНР.
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