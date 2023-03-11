Президент Ильхам Алиев: Китай является для Азербайджана надежным партнером и дружественным государством

Китай является для Азербайджана надежным партнером и дружественным государством.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост Председателя КНР.

Новость обновляется