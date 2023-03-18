https://news.day.az/officialchronicle/1547964.html Президент Ильхам Алиев: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас
Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.
"Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет", - отметил глава государства, подчеркнув, что наша сильная воля, наша сильная политика, наша Победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас".
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