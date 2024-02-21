Президент Индонезии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.