https://news.day.az/officialchronicle/1673839.html Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.
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