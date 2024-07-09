Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану

9 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

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