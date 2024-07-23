В Азербайджане заключение религиозного брака между несовершеннолетними может повлечь за собой административный арест.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в новой статье 189-3, добавленной в Кодекс об административных проступках и утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, за заключение религиозного брака между несовершеннолетними физические лица будут оштрафованы на сумму в тысячу манатов.

За повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 189-3.1 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы на сумму в две тысячи манатов или, в зависимости от обстоятельств, будет наложен административный арест на срок от пятнадцати дней до одного месяца с учетом личности нарушителя.