В Азербайджане отменено разрешение на снижение брачного возраста по уважительным причинам

В Азербайджане отменено разрешение на снижение брачного возраста на один год по уважительным причинам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Семейный кодекс Азербайджанской Республики.

Так, согласно предыдущему законодательству, при наличии уважительных причин соответствующий орган Исполнительной власти территории проживания лиц, желающих вступить в брак и не достигших брачного возраста, мог по их просьбе разрешить снижение брачного возраста не более чем на 1 год. С новой поправкой это положение закона было отменено.