https://news.day.az/officialchronicle/1682836.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане работают 324 школы с обучением на русском языке
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане работают 324 школы с обучением на русском языке
В Азербайджане работают 324 школы с обучением на русском языке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Владимиром Путиным.
"В Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, где учатся около 160 тысяч учеников. Еще более 800 тысяч учеников изучают русский язык в качестве второго языка", - отметил глава государства.
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