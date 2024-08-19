https://news.day.az/officialchronicle/1682867.html В Баку от имени Президента Ильхама Алиева проходит государственный прием в честь Президента России Владимира Путина
В Баку от имени Президента Ильхама Алиева проходит государственный прием в честь Президента России Владимира Путина
В эти минуты в Баку, во дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит государственный прием в честь Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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