Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития

13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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