https://news.day.az/officialchronicle/1706753.html Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития - ФОТО 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития - ФОТО
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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