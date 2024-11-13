Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития

Первая леди Мехрибан Алиева: Мы гордимся тем, что первая конференция на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в более широком регионе проводится в Азербайджане - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

12 ноября 21:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 280