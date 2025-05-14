Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Парагвая
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Парагвая Сантьяго Пенье поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Парагвай, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Парагвай.
Верю, что нашими совместными усилиями азербайджано-парагвайские дружественные отношения получат дальнейшее развитие, сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будет и впредь успешно продолжаться в интересах наших народов.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Парагвая постоянного мира и процветания",- говорится в письме.
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