Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Парагвая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Парагвая Сантьяго Пенье поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Парагвай, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Парагвай.

Верю, что нашими совместными усилиями азербайджано-парагвайские дружественные отношения получат дальнейшее развитие, сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будет и впредь успешно продолжаться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Парагвая постоянного мира и процветания",- говорится в письме.