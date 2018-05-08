Хикмет Гаджиев: Азербайджанские жители обязательно вернутся в Шушу

Вооруженные силы Армении оккупировали древний азербайджанский город Шуша 8 мая 1992 года. В результате оккупации были разрушены город Шуша и 30 сел района, погибли 195 мирных жителей, ранения получили 165 человек, 58 человек пропали без вести, более 24 тысяч человек подверглись этнической чистке.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, Шуша - исконно азербайджанский город, и азербайджанские жители обязательно вернутся в Шушу, Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет.

Гаджиев сказал, что оккупация города Шуша является составной частью политики армянской агрессии и оккупации в отношении Азербайджана. В результате этой оккупационной политики Армения путем применения силы оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, более миллиона азербайджанцев подверглись на оккупированных территориях этнической чистке, в период войны Армения совершила тяжкие преступления против человечества.

Глава пресс-службы МИД отметил, что Шуша имеет для азербайджанского народа историческое, культурное и символическое значение.

По его словам, резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, подтвердили, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана, и потребовали немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Другие международные организации занимают такую же позицию.

Гаджиев отметил, что Нагорно-Карабахский регион, который оккупирован временно, всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана.

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