Виктор Орбан: Венгрия считает Азербайджан своим важным экономическим и торговым партнером в регионе Южного Кавказа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики и 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики.

Очень рад, что существующие между нашими странами двусторонние отношения динамично развиваются. Венгрия считает Азербайджан своим важным экономическим и торговым партнером в регионе Южного Кавказа. Можете быть уверены, что Правительство Венгрии готово продолжить деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими странами, которое достигло уровня стратегического партнерства. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в высшей государственной деятельности.", - говорится в поздравлении премьер-министра Венгрии.