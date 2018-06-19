Посольство Армении в Грузии запретило грузинам выражать протест -ПОДРОБНОСТИ

После того, как на Генеральной Ассамблее ООН Армения в очередной раз проголосовала против возвращения грузинских беженцев в Абхазию и Цхинвальский регион, возмущенные представители грузинской общественности пришли к посольству Армении в Тбилиси, чтобы выразить свой протест таким враждебным действиям Армении по отношению к Грузии. Но то, как их там встретили армянские, с позволения сказать, "дипломаты" и как к ним отнеслись, стало вообще беспрецедентным случаем в мировой истории межгосударственных отношений.

Как передает Day.Az, об этом пишет грузинское издание KavkazPlus.

Дипломаты вообще-то должны вести себя "дипломатично" и предельно корректно даже по отношению к недругам. Во всем мире, когда к какому-то посольству приходят граждане, его сотрудники обычно внимательно и, по крайней мере, внешне доброжелательно их выслушивают, принимают документы и ведут себя подчеркнуто корректно и уважительно.

Тем более такое поведение армянских дипломатов было бы логично в стране, от которой зависит само существование Армении. Ведь если бы не транзит через территорию Грузии, то Армении как государства давно уже не существовало бы.

Пришедшие к посольству Армении грузинские граждане предельно корректно пытались донести до армянских дипломатов непозволительность враждебной по отношению к Грузии позиции Армении на Генассамблее ООН по вопросу возвращения грузинских беженцев на оккупированные территории Грузии.

Но сотрудники армянского посольства вели себя так, как будто в Грузии они являются властью и хозяевами. Они цинично унижали и оскорбляли грузинских граждан. Особо "отличился" военный атташе Армении полковник Самвел Рамазян. Он вел себя подчеркнуто нагло и развязано по отношению к пришедшим к посольству грузинским гражданам, хамски указывая им, как им себя вести на своей же, грузинской земле. В адрес граждан Грузии звучали оскорбления и ругательства на армянском языке.

Получается, военный атташе Армении Самвел Рамазян нарушает права граждан Грузии на выражение собственной позиции у себя в стране. Заметим, это представитель той самой Армении, где власть недавно поменяли с помощью "майдана".

Таким образом, получается, армянам можно делать все что хочешь (и в Грузии тоже!), а грузинам - ничего нельзя! Они, судя по поведению армянского военного атташе, не имеют никаких прав и не смеют даже просить в своей столице, в Тбилиси о том, чтобы вернуть грузинских беженцев в родные дома! В Тбилиси, получается, распоряжается армянский полковник Самвел Рамазян!

О том, что Самвел Рамазян пропагандирует в Грузии вещи, несовместимые с его статусом дипломата и военного атташе KavkazPlus уже писал в минувшем году в материале "Армянский военный атташе в Грузии пропагандирует сепаратизм и разжигает межнациональную рознь". Тогда издание отреагировало на то, что 11 мая 2017 г. на сайте армянской общины в Грузии был размещен материал за авторством сотрудника посольства Армении в Грузии, военного атташе полковника Самвела Рамазяна, в котором, помимо явной исторической лжи содержалась фактически пропаганда сепаратизма, агрессии и этнических чисток. То есть того, от чего пострадала сама Грузия.

Тогда Самвел Рамазян геноцид мирного населения азербайджанского города Ходжалы и других городов и сел Карабаха объявлял "уничтожением азербайджанских баз вблизи столицы Арцаха". Получается, что уничтожение детей, женщин и стариков полностью оправдывается и "героизируется". Но ведь такую же "ликвидацию грузинских баз" те же армянские националисты и сепаратисты провели в Абхазии, организовав геноцид и изгнание грузинского населения. Взятие армянскими бандформированиями столицы Карабахского ханства, старинного азербайджанского города Шуша, Самвелом Рамазяном называлось "освобождением". Точно так же, как поддерживаемые армянскими националистами абхазские сепаратисты называют "освобождением" кровавый захват грузинского города Сухуми.

Еще год назад KavkazPlus отмечал, что армянский дипломат да еще имеющий статус военного атташе, проводит среди граждан Грузии националистическую пропаганду, разжигает национальную рознь и пропагандирует сепаратизм и этнические чистки. Министерство иностранных дел Грузии должно поставить вопрос о дальнейшем пребывании Самвела Рамазяна в Тбилиси и несовместимости его провокационной деятельности, практически направленной на подрыв грузинской государственности, со статусом дипломата. Но вот прошло больше года, в Армении произошла "революция", поменялся режим Сержа Саргсяна, уволены большинство высокопоставленных чиновников в Ереване - а военный атташе Самвел Рамазян по прежнему в Грузии, причем, ведет себя на чужой, грузинской земле как хозяин и еще указывает грузинам, что им делать!

Такое отношение армянских "дипломатов" - к Грузии во многом следствие политики беспрецедентных уступок грузинского руководства Армении. Мало того, что Грузия практически позволяет армянским националистам поддерживать сепаратизм на своей территории, "прибирать к рукам" Абхазию, где армяне уже стали большинством, грузинские власти рассматривают под давлением армянского лобби вопрос транзита через сепаратистские территории для Армении, без их деоккупации и возвращения беженцев.

Т.е. Грузия демонстрирует свою вопиющую слабость и податливость, чем только провоцирует армянскую агрессию. Поэтому, нужно ли удивляться тому, что такие, как Самвел Рамазян хамски распоряжаются в Тбилиси уже как у себя дома?

Наглость и хамство Самвела Рамазяна "вдохновили" других сотрудников армянского посольства. Одна из сотрудниц нагло спросила одного из протестующих - "а вы беженец?", таким тоном, дескать, "что вы здесь делаете, это вас не касается". Но граждане Грузии имеют право задавать вопросы стране, которая выступает за этнические чистки на их, грузинской территории и пренебрегает правами грузинских беженцев, большинство из которых стали таковыми по вине армян.

Самое интересное, что вопрос касается именно столь знакомого для армян вопроса беженцев. Напомним, что большинство ныне проживающих на территории Грузии армян появились как "несчастные беженцы" от якобы "геноцида". И требовали от грузин их, "беженцев", жалеть и им помогать.

А теперь вот потомки этих "несчастных армянских беженцев" не позволяют грузинам вернуться на свою же родную землю! При этом нужно отметить, что изгнали грузин из Абхазии армяне, потомки тех самых "несчастных беженцев из Турции", которых грузины приютили. И вот она, армянская "благодарность".

Грузия, получается, просто "посадила армян себе на голову" в ущерб правам своих же, грузинских граждан. И дело дошло до того, что в Тбилиси военный атташе Армении Самвел Рамазян уже вовсю командует грузинским народом и учит его как жить. Если Грузия и дальше будет "спускать с рук" такое и "проглатывать" оскорбления в адрес своих граждан, то завтра такие, как Самвел Рамазян, вообще выгонят грузин из Тбилиси. Тем более что армянские националисты, везде говорят о том, что Тбилиси это "армянский город", предупреждает KavkazPlus.