«Историческая призма»: 1920 год. Как армяне собирались "справедливо" расширить границы Армении

Первая Лондонская конференция премьер-министров и министров иностранных дел Англии, Франции, Италии и Японии (которая была представлена послом) от 12 февраля - 10 апреля 1920 г. стала органом Парижской мирной конференции, который предметно занялся определением "справедливых" армянских границ для нового, расширенного государства. В ее дискуссиях участвовали премьер-министры Д. Ллойд Джордж (Великобритания), А. Мильеран (Франция) и Ф. Нитти (Италия). К ним сразу подключились прибывшие из Парижа руководитель делегации турецких армян Погос Нубар, военный атташе делегации Республики Армения генерал-майор Г. Корганян, председатель делегации Республики Армения А. Агаронян. Кроме них, позже в Лондон прибыли патриарх Константинопольский Завен Тер-Егиаян и епископ Иреванский, будущий католикос Хорен Мурадбекян.

21 и 23 февраля февраля А. Агаронян, Погос Нубар и Г. Корганян лично предстали перед Комиссией по границам двумя нотами "О границах Армении", где говорили о включении в состав Республики Армения Эрзерумского, Битлисского вилайетов, санджака Ван, части Трапезундского вилайета, включая порт Трапезунт для выхода к Черному морю, а также Харпута. Однако собравшиеся в Лондоне лидеры европейских стран давали себе отчет в том, что в данных границах армяне составят меньшинство. Поэтому армянские представители пытались убедить великие державы, что сумеют в короткие сроки изменить этническую картину региона путем переселения сюда армянского населения из других стран. С этой целью 26 февраля 1920 г. Объединенная армянская делегация в лице А. Агароняна, Погоса Нубара, патриарха Завена предстала перед пограничной Комиссией, представив ей ноту "Об армянской иммиграции". Как указывалось в ноте, в Республике Армения находилось 220 тыс. турецких армянских беженцев из провинций Ван, Битлис и Эрзерум, еще 60 тыс. были рассеяны на Северном Кавказе, вдоль железной дороги Владикавказ-Ростов, а 15 тыс. трапезундских армян скучились в Сухуме. Все эти 295 тыс. человек якобы стремились в Армению при первой же возможности.

Кроме этого, в ноте отмечалось, что "учитывая крайнюю нестабильность во всем Закавказье, из 292 тыс. грузинских армян 120 тыс. были готовы переехать в новое государство. В социальном плане эти люди насчитывали 87 тыс. крестьян и 205 тыс. горожан, три четверти из последних были ремесленниками, мелкими торговцами и рабочими". Далее отмечалось, что из 185 тыс. армян Азербайджана 120 тыс. чел. или 65% общины тоже были готовы к отъезду. Как видно из ноты, к их числу относилось 80 тыс. крестьян Ареша и Нухи в Елизаветпольской губернии, а также Гекчая, Шамахы и Джевата в Бакинской губернии. Как утверждали авторы справки, из 100 тыс. горожан, преимущественно Баку и Елизаветполя, еще 40 тыс. готовились к переезду: это были ремесленники, рабочие и пять процентов лиц с высшим образованием.

Среди тех, кого планировалось расселить в будущих границах Армении, были также российские армяне. К этому времени география расселения 275 тыс. армян в России охватывала 95 тыс. чел. в Дагестане, других местах Северного Кавказа и на берегу Черного моря, а также 180 тыс. душ в Бессарабии, Ростове-на-Дону (особенно в Новом Нахчыване), Крыму, Москве, Петрограде и Астрахани. Здесь репатриации ждали 60 тыс. чел., или 22% российской общины.

Далее в ноте отмечалось, что в европейских странах из почти 60 тыс. чел. (32 тыс. в Болгарии, 15 тыс. в Румынии и 12 тыс. в Греции) 31 тыс. составляли недавние беженцы из Османской империи, а число потенциальных репатриантов достигало 30 тыс. или 51%. В Африке из 30 тыс. армян Египта, Судана и Абиссинии треть, или 10 тыс. человек были готовы вернуться. В Персии 30 тыс. чел., или 23% от 130-тысячной общины хотели покинуть опасную зону как можно быстрее. В основном это относилось к Северной Персии - Южному Азербайджану и особенно к Карадагу. Что же касается США, то несмотря на безопасность и относительное благополучие, 50 тыс. эмигрантов или 38,5% североамериканской общины в 130 тыс. чел., якобы отказавшись от своего благополучного по всем параметрам образам жизни, готовы были искать себе приключения в неведомой ранее для них стране. По оценкам Объединенной армянской делегации, до 815 тыс. армян якобы были готовы отстроить свою страну при условии ее защищенности или серьезного военного сотрудничества.

Интересно, что армянская делегация заранее подготовила и представила конференции "План оккупации турецкой Армении" в случае, если придется вести военные действия против Анкарского правительства Турции для завоевания тех территорий, которые, как они надеялись, будут отведены Республике Армения по решению Лондонской конференции. Авторы плана указывали на наличие в армянской армии 25 тысяч солдат, но признавали, что в случае войны им придется набрать еще 17 тыс. новобранцев. Поэтому численность экспедиционного корпуса доводили до 25 тыс., а всю армию - до 40 тыс. человек. "Во всех отношениях желательно, - заключали авторы документа, - чтобы контингенты союзнических войск участвовали в занятии территорий". Однако сами европейские контингенты и их руководство этого не желали.

Наконец, 25 марта 1920 года заседание министров иностранных дел и послов стран-участников конференции заслушало проект статей для будущего мирного договора, относившихся к Армении. Они содержали признание Турцией независимости Республики Армения и включение в новое государство большей части провинций Трапезунд, Эрзерум, Битлис и Ван. Как прямой результат, 2 апреля султанский кабинет подал в отставку, протестуя против данного замысла. Не нашел также своего решения на конференции и вопрос о выделении Армении страны-мандатария, которая должна была опекать и защищать её интересы на случай осуществления проекта по новым границам. США как основной кандидат в опекуны имели целый комплекс внешних и внутренних интересов, в которых Армения воспринималась лишь как часть более общей программы. Между тем, история многосторонних переговоров в Лондоне по границам Республики Армения лишний раз доказала, что данная проблема не была в центре внимания великих держав и ставилась в зависимость от других обсуждаемых вопросов.

Так, США, проиграв в вопросе Версальского договора и Лиги Наций, стремилась достичь равный допуск и равные права на всех бывших османских рынках. Этого не удалось достичь в нефтяной Месопотамии, но политическое и дипломатическое продвижение столь важного и перспективного замысла оставались постоянными. Англия и Франция не возражали против расширения территории Армении за счет территорий Османской империи, однако понимали необходимость прямой военной интервенции для реализации данного проекта. Поэтому обе державы приглашали президента США В. Вильсона к вмешательству его могучей и обогатившейся за счет войны державы в указанную проблему, так как сами европейцы "были слишком заняты в других местах". И поскольку подтвердить свою заинтересованность все же требовалось, в Вашингтоне нашли оптимальным ответить лишь значительно запоздавшим признанием правительства Республики Армения де-факто. Так, не решив ни одной для армян проблемы, Лондонская конференция тихо закрыла свои заседания, чтобы продолжить 18-26 апреля 1920 г. работу над большим договором с Османской империей в Сан-Ремо.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана