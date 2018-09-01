Профессиональные провокаторы в гостях у карабахских сепаратистов: почем нынче совесть?

Европейский парламент является организацией, девальвирующей и дискредитирующей словосочетание "европейская демократия". Открытая поддержка карабахского сепаратизма, неприкрыто предвзятая позиция в отношении Азербайджана, лживость и лицемерие депутатов этого органа давно уже не вызывают в нашей стране ничего, кроме презрения. Перед нами те, кто приближают пресловутый "закат" Европы.

Иначе и не назовешь и тех европарламентариев, во главе с депутатом Мартином Зоннеборном, что посетили оккупированные территории Азербайджана, порадовав лидеров никем не признанной "НКР". Вы только вдумайтесь в смехотворность заявления, сделанного по итогам этого визита. Мол, в его ходе "стороны обсудили вопросы сотрудничества между "Арцахом" и Европарламентом, направленного на дальнейшее укрепление демократических институтов в республике".

То есть, Европарламент заявляет о своем неуважении к территориальной целостности нашей страны, поощряет карабахский сепаратизм и готов развивать отношения с самообразованием, которое никем в мире не признано. Никем, включая Армению, которая и пытается создать второе армянское "государство" на оккупированных территориях Азербайджана. Но, разве это останавливает искателей приключений из ЕП? Ничуть.

Они собираются "укреплять демократию" среди сепаратистов, совершенно игнорируя тот факт, что о демократии можно говорить только в состоявшихся государствах. А таковым не является не только никем не признанная "НКР", но и Армения, лишенная многих атрибутов суверенитета, не способная обеспечить охрану своих границ собственными силами и все глубже погружающаяся в болото неразрешимых экономических проблем.

О какой демократии можно говорить с теми, кто живет на оккупированных территориях, изгнав оттуда истинных хозяев этой земли?! В ЕП ответа на этот вопрос даже не ищут. Там тупо следуют заданной цели - действовать в русле антиазербайджанской политики. Поэтому и существует в ЕП группа дружба с Карабахом. Ее руководителем является Франк Энгель - ярый азербайджанофоб и лицо, устраивающее карабахским сепаратистам встречи в Европе.

Достаточно напомнить в качестве примера, что в конце февраля, так сказать, "заместитель министра иностранных дел" Карабаха Армине Алексанян приняла участие в посвященной 30-летию начала карабахской вакханалии конференции под названием "Нагорный Карабах и Европейский Союз в 1988-2018гг.", которая прошла в Европейском парламенте в Брюсселе. Мероприятие это было организовано совместными усилиями организации "Европейские друзья Армении" и европейского офиса Всеармянского благотворительного союза при содействии Франка Энгеля.

Уместно вспомнить и о том, как себя вели лоббисты карабахских сепаратистов после четырехдневной апрельской войны в 2016 году. Тогда представитель Консервативной партии из Великобритании Чарльз Таннок назвал разгромный, но вынужденный ответ азербайджанской армии "военной диверсией". О том, что существует целый ряд резолюций ООН, в которых черным по белому прописана необходимость вывода всех армянских оккупационных войск с занятых ими территорий Азербайджана, этот европарламентарий "забыл".

Этот депутат ЕП от Люксембурга в апреле 2016 года заявил: "Сегодня Азербайджан остается агрессором, как он был агрессором 24 года назад". Этот горлопан даже не удосужился ознакомиться с историей, причинами и последствиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он проигнорировал тот факт, что Азербайджан вошел в СЕ, ООН и иные международные организации в своих границах, включающих временно оккупированные РА территории.

Любовь, скорее всего небескорыстная, к карабахским сепаратистам довела этого господина до "открытия" - оказывается, не Армения, а Азербайджан является "агрессором". Но, против кого была направлена наша агрессия? Против какого государства? Территории какой страны оккупировала наша страна? У люксембургского депутата на эти вопросы просто не может быть ответов. Но это, полагаю, никак не скажется на объемах благодарности к нему со стороны армян. Измеряется ли она в литрах коньяка или в количестве дам различной степени свежести - вопрос вторичный.

Мы же можем констатировать главное - у карабахских сепаратистов есть покровители в Европарламенте. И они уже заявляют о важности признания "независимости" самопровозглашенного образования, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Они совершают визиты в оккупированный Карабах, они подливают масла в огонь конфликта между Арменией и Азербайджаном. Это - профессиональные провокаторы, место которым на скамье подсудимых. И они - не вся Европа. Наоборот, они те, кто своими действиями приближают ее закат.

Это их выбор. Нам же будет любопытно понаблюдать за выкрутасами этих господ после того, как Азербайджан вернет под свой контроль все оккупированные Арменией территории.

Акпер Гасанов