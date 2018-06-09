Никто из членов Альянса европейских консерваторов и реформистов не намерен незаконно посещать Нагорный Карабах - ЗАЯВЛЕНИЕ

Президент Альянса европейских консерваторов и реформистов Ян Захрадил сказал, что никто из членов его группы не намерен незаконно посещать Нагорный Карабах и сам он этого не сделает.

Об этом он сказал, выступая на проходящем в субботу Бакинском саммите альянса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Захрадил, который является вице-президентом комитета Европарламента по международной торговле, членом Европарламента, отметил, что это очень щепетильный вопрос.

"Я понимаю, что правительство Азербайджана сожалеет о незаконном посещении кем-то из членов Европарламента Нагорного Карабаха без разрешения азербайджанской стороны и не приветствует эти действия, называя незаконными. Любой член Европарламента свободен поступать так, как ему хочется, однако от имени своей группы и себя лично могу сказать, что ни у кого из нас такого намерения нет и я лично этого не сделаю", - сказал Захрадил.

Отметим, что сегодня в столице Азербайджана начал работу Бакинский саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.