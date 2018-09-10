Азербайджан показал всему миру, что с ним лучше договариваться на равных – ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Day.Az с известным российским историком и политическим аналитиком Олегом Кузнецовым.

Хоту обратить внимание читателей, что визит Президента Ильхама Алиева в Россию был рабочим, оттого его встреча с российским коллегой состоялась в Сочи, а не в Москве. Такой формат общения лидеров двух стран изначально предполагает обязательное наличие не просто предыстории, а длительной истории отношений или, как стало модным говорить в последнее время в политологическом сообществе, позитивного бэкграунда диалога. Проще говоря, недавняя встреча президентов Путина и Алиева - это промежуточная станция на очень долгом пути двусторонних отношений, призванная скоординировать или синхронизировать движение наших государств навстречу друг другу.

Вот поэтому встреча руководителей наших стран носила рабочий, сугубо деловой характер. Был подписан огромный пакет экономических соглашений, по результатам реализации которых взаимодействие наших двух стран должно выйти на качественно новый уровень.

Все последние дни я с большим интересом просматривал отзывы на эту встречу и комментарии по ее итогам, с которыми выступили в печати откровенно проармянские российские политологи, фамилий которых я здесь называть не стану, их и так все знают. Большинство из них в один голос говорят о том, что Президент Путин в процессе общения со своим азербайджанским коллегой смог развести в стороны вопросы геополитики и интеграции экономик двух стран, после чего, мол, тема нагорно-карабахского урегулирования была якобы задвинута в дальний угол, а поэтому Армения еще неопределенное время может не освобождать оккупированные азербайджанские территории.

Глупость такого анализа на первый взгляд не видна, но становится очевидной, если посмотреть на этот вопрос более глубоко и менее тенденциозно. Российские, азербайджанские и все остальные масс-медиа, освещавшие недавний визит Президента Ильхама Алиева в Россию, хором приводили цифры обоюдных инвестиций: Россия вложила в экономику Азербайджана 4 миллиарда долларов, Азербайджан в экономику России - почти 1 миллиард долларов. На практике это означает только то, что российские деньги, которые пришли работать на азербайджанском рынке, уже никогда не попадут в Армению, равно как и полученная на них маржа. Ни одна российская частная компания, вкладывающая свои деньги в Азербайджан, никогда не станет параллельно работать с Арменией в силу всем понятных и хорошо известных геополитических причин. Азербайджан стал самым капиталоемким партнером России в регионе Южного Кавказа, а поэтому велика вероятность того, что российские капиталы, уже начавшие свое бегство из Армении, в Россию не вернутся, а плавно перетекут в экономику ее главного военно-политического противника.

Именно в этом и состоит суть геополитических последствий последовательной реализации, я не стану размениваться на эпитеты, плана Президента Азербайджана по экономической интеграции с Россией. Каждая новая сотня миллионов российских инвестиций в экономику Азербайджана - это очередной импульс к затягиванию экономической удавки на шее государства-агрессора. Еще два-три года такой политики, и Азербайджану не потребуется война для освобождения оккупированных территорий.

Россия и Азербайджан являются равноправными членами очень многих и самых разных международных организаций, специально созданных для обеспечения безопасности, - от ООН и ОБСЕ до ВТО и ИКАО. Это только на постсоветском пространстве Россия и Азербайджан не блокируются друг с другом, так как в этом нет для них прямой необходимости, но на глобальном уровне позиции наших стран находятся в состоянии высокой степени корреляции, и очень часто, говоря языком физики, входят в резонанс.

Проще говоря, нам нечего делить, но есть что защищать, при этом каждый из нас защищает свое, не зарясь на чужое, и такое положение дел исключает насущность "дружбы против" кого-либо.

Азербайджан - абсолютно самодостаточная во всех отношениях страна, вплоть до освоения космического пространства, характеризующаяся стабильностью внутриполитической ситуации, а также последовательностью и прогнозируемостью своей позиции на международной арене, ему незачем с кем-либо блокироваться для обеспечения своего суверенитета, роль "младшего брата" в любом союзе - явно не для него. Данный факт сегодня уже прекрасно понимают в Москве, хотя двадцать и даже десять лет тому назад Кремль не хотел с этим мириться. Но времена изменились, причем изменились кардинально, официальный Баку доказал, причем не только Кремлю, но и Белому дому, и Елисейскому дворцу, и Уайт-холлу, что с ним лучше договариваться как с равноправным партнером, а не говорить с позиции силы или свысока в расчете на то, что он "прогнется". Последние четверть века своей независимости Азербайджан никогда ни под кого не прогибался, чем заслужил уважение и доказал свою партнерскую дееспособность. Поэтому его верность данному слову не нуждается в подкреплении какими-то формальными блоковыми обязательствами.

Такой же позиции придерживается и Россия, поэтому нашим странам не нужно членство в какой-то региональной организации, чтобы доверять друг другу.

Наши страны стали своего рода членами абсолютно формализованного "закрытого клуба" прикаспийских государств, членство в котором накладывает на Россию и Азербайджан вполне конкретные обоюдные обязательства, причем более существенные, чем очень многие соглашения в рамках СНГ. Теперь вопросы экологической, в первую очередь, промышленно-экологической безопасности и борьба с браконьерством на Каспии является нашим общим делом. При этом надо понимать, что структура СНГ оказалась неспособной решить эти проблемы. Это закон жизни: если какая-то формальная структура не способна решить какой-то важный вопрос, она должна быть упразднена, а на ее место должна прийти более дееспособная структура, что мы сегодня и наблюдаем.

Дружба от всех других форм общественной кооперации отличается тем, что не нуждается в своей формализации через институты брака или делового партнерства. В международном частном праве помимо понятия договора существует также понятие правила делового этикета, которое является хоть и неписаным, но все же регулятивным механизмом. Сегодня, проводя параллели с международным частным правом, можно говорить о том, что очень многие вопросы российско-азербайджанских отношений ныне регулируются выработанными в последнее десятилетие "правилами делового этикета", но в политической сфере.

Я более чем уверен в том, что львиная доля успеха, позитива и динамичного развития отношений между Россией и Азербайджаном зиждется на очень хороших, я бы даже сказал - теплых, личных отношениях глав двух государств. Не могу назвать себя информированным человеком, владеющим какой-то эксклюзивной информацией, но могу со всей уверенностью констатировать, что никогда в России я не слышал худого слова о Президенте Ильхаме Алиеве, а в Азербайджане - о Президенте Владимире Путине. Даже самые откровенные армянофилы в России и русофобы в Азербайджане из числа представителей интеллектуальной элиты, а мне приходилось общаться и с теми, и с другими, не позволяют себе каких-то негативных высказываний в адрес этих политических лидеров, признавая за ними и ум, и наличие силы воли, и мудрости государственного управления. Надо отдать должное - во главе наших стран стоят очень харизматичные, самодостаточные и умные лидеры с примерно равным набором достоинств, которым в силу наличия этих качеств нет смысла конкурировать в межличностном общении ради самоутверждения. Такие люди по определению должны относиться друг к другу с большим уважением и симпатией.

В конце октября я в очередной раз буду принимать участие в работе уже шестого по счету Бакинского международного гуманитарного форума, соучредителями которого являются президенты Путин и Алиев, и надо понимать, что инициировать общее дело такого уровня и масштаба могли только люди с одинаковым взглядом на мир и на суть вещей.

Что касается перспектив сотрудничества, то я до мозга костей - гуманитарий, поэтому говорить о технике или технологиях не смогу. И вообще, я не так давно пришел к парадоксальному выводу о том, что как только какая-то технология достигает совершенства, так сразу же умирает или на смену ей приходит принципиально новая технология. Возьмите, к примеру, фотографию: как только "Кодак" начал производить идеальную цветную фотопленку, так сразу же появилась цифровая фотография, а фото на пленку стало своего рода искусством и уделом единиц.

Поэтому говорить о совместных перспективах развития производства, сервиса, логистики, туризма я сейчас говорить не хочу, поскольку это все банально и очевидно. По той же самой причине я не хочу повторять идеи о необходимости расширения торговли и военно-технического сотрудничества, - необходимость этого также лежит на поверхности.

Если же подходить к ответу на этот вопрос с философской точки зрения, то есть несколько до конца нереализованных направлений совместной деятельности, на которые нашим двум странам следует обратить внимание. Например, наши страны должны сообща учиться у бедной полезными ископаемыми Турции правильно использовать свое географическое положение как мирового или, как минимум, евразийского перекрестка торговых путей. Благо недавно заключенная Конвенция о правовом статусе Каспия позволяет делать это.

Кавказ и Каспий - это общий дом для России и Азербайджана и их общая судьба. Природные условия дают возможность для развития альтернативной энергетики, создания комфортной среды обитания для продолжения длительности жизни и работоспособности человека. От кооперации в бизнесе Россия и Азербайджан должны переходить к сотрудничеству в научной и научно-технической сферах. Для меня как для ученого данная задача является приоритетной в двусторонних отношениях, хотя она не принесет сиюминутной выгоды и не даст прибыли здесь и сейчас. Но ведь мы в ответе на данный вопрос говорим не об этом, не правда ли?

Российский и азербайджанский народы, по крайней мере их элиты, всегда отличались интеллектуальностью. Имена Туси и Лютфи Заде являются такими же звездами мировой величины, как имена Ломоносова и Менделеева. Научные разработки, технологии и иная интеллектуальная собственность, - а об этом я знаю не понаслышке, так как сам имею несколько патентов на изобретения и полезные модели, - составляют половину рыночной стоимости важнейших транснациональных кампаний. Говорят, что "Дженерал электрик" является собственником одного миллиона патентов. Я глубоко убежден в том, что будущее человечества, а значит России и Азербайджана в том числе, - за наукой и образованием. Вот две главные сферы, в которых между нашими странами никогда не будет конкуренции, а перспективы для сотрудничества всегда будут безграничными.

Беседовала Лейла Таривердиева