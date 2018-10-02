Ереван окончательно разозлил американских инвесторов

В воскресение в Ереване прошли очередные народные гуляния. После "бархатной революции" они стали уже традицией. Гуляниями отмечают все что угодно, вплоть до дня рождения премьер-министра.

В этот раз народ гулял по случаю ста дней блокирования дорог, ведущих к Амулсарскому месторождению. К этому событию были приурочены фотовыставка и... концерт.

А что празднуем то?

"Если окажется, что эксплуатация Амулсарского рудника представляет собой угрозу, то его нужно будет закрыть", заявил пару дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами. Пашинян подчеркнул, что "правительство будет поддерживать компании, которые работают в рамках закона", бросив камень в огород британо-американской Lydian Armenia, эксплуатирующей указанное золоторудное месторождение.

Между тем, как сообщает hetq.am, Американская торговая палата в Армении выступила с обращением. В нем многозначительно отмечается: "Американская торговая палата в Армении приветствовала ответственный стиль работы в сфере горнорудной промышленности Армении и готовность правительства внедрить международные стандарты. Мы уверены, что горнорудная промышленность, основанная на ICMM, IFC и других принятых международных критериях и регламентах, может стать стабильной ветвью экономики Армении. Мы уверены, что некоторые организации - члены нашей палаты, такие, как, например, Lydian Armenia, действуют, как раз ориентируясь на данные стандарты".

Плата также не менее многозначительно советует армянским властям воздерживаться от поспешных научно необоснованных заявлений, которые могут посылать рынку противоречивые сигналы.

"Мы обеспокоены и тем, что дороги, ведущие в Амулсар, перекрыты уже больше трех месяцев, и компания Lydian Armenia лишена законного права на деятельность. Обеспокоенность вокруг горнорудной сферы понятна, однако Американская торговая палата в Армении надеется на то, что все проблемы будут решены законным путем и с помощью справедливых и профессиональных средств", - отмечено в заявлении.

Эти два заявления позволяют говорить о том, что вокруг Амулсара зреет конфликт. И это не первый намек американской стороны на необходимость более внимательного отношения армянских властей к происходящему вокруг месторождения и компании. Три месяца назад посол США Ричард Миллз в первый раз сделал новым властям тонкий намек на толстые обстоятельства, дипломатично указав на то, что "инвесторы также следят за ходом процессов, происходящих вокруг Lydian Armenia.

Нынешнее обращение Американской торговой палаты - намек уже не тонкий, а достаточно объемистый. Даже не намек, а серьезное предупреждение не путать американские интересы с российскими. Это с ЮКЖД и "Электросетями" можно обращаться по своему усмотрению, а Lydian Armenia находится под опекой Запада и требует к себе соответствующего обращения. И тон высказываний говорит о том, что это обращение может быть последним предупреждением. После чего Еревану, если он не наведет порядок вокруг и не обеспечит компании возможностью продолжать работу, можно будет не рассчитывать на американский капитал.

Зульфугар Ибрагимов