Пашинян испугался Запада и теряет власть - ПОДРОБНОСТИ

Ситуация вокруг Амулсарского рудника в Армении становится неуправляемой.

По информации армянских СМИ, в понедельник утром машины разработчика рудника, компании "Лидиан Армения" перекрыли дорогу в город Джермук. Как сообщили на странице в Фейсбук Армянского экологического фронта, сотрудники "Лидиан" "показывали заключение инспекционного органа, в котором зафиксировано более десяти серьезных нарушений, и они хотели, чтобы мы пропустили их внутрь, чтобы устранить эти нарушения". Протестующие уже который месяц местные жители и экологи не позволили им этого. В ответ машины компании перекрыли дорогу. Предполагая, что представители компании собираются силой проникнуть на территорию рудника, в соцсетях была объявлена мобилизации с призывом всем, кто может, направляться на место событий.

В 13.30 между активистами, ведущими борьбу против эксплуатации Амулсарского месторождения, и работниками компании "Лидиан Армения" произошло столкновение. Об этом Hetq.am сообщил житель города Джермук Вазген Галстян.

По словам Галстяна, приехавшие около девяти часов утра на 60 автомобилях работники "Лидиан" в знак протеста против блокирования активистами дороги к месторождению перекрыли Джермукскую межобщинную автотрассу.

Вот как Галстян описал произошедшее: "Представители "Лидиан" поставили перед полицией условие: ведущая в Джермук дорога будет разблокирована после разблокирования дороги к месторождению. Айк Алоян постоянно устраивал провокации, оскорблял, пытался заставить нас пойти на конфликт. Потом он начал кричать на работников, требуя, чтобы те прошли к месторождению. После этого они стали кидать в нас камни, бутылки, распылили газовые баллончики. Это окончательно вывело нас из себя, и мы погнали их вниз. После этого дорога была разблокирована".

Между тем, юрист ЗАО "Лидиан Армения" Армен Мелкумян поведал "Арменпресс" совсем другую историю. По его словам, "27-го августа люди, перекрывшие дорогу к Амулсару, напали на собравшихся у одного из входов сотрудников и сторонников "Лидиан Армения" и начали избивать их камнями и различными предметами, причинив им многочисленные травмы различных степеней. Все это происходило в присутствии сотрудников полиции".

По его словам, демонстрантов воодушевило заявление, сделанное ранее Инспекционным органом.

Как заявил журналистам исполнительный директор "Лидиан Армения" Айк Алоян, ущерб компании из-за акций протеста уже составил 3,5 миллиона долларов. Компания намерена обратиться в суд.

Пресс-секретарь Инспекционного органа Министерства экологии Армении Вруйр Пепанян сказал, что обращение в суд - право ЗАО "Лидиан Армения". Инспекционный орган по экологии и недрам Армении предложил ЗАО "Лидиан Армения" воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до завершения повторных экспертиз, говорится в сообщении министерства охраны природы.

Напомним, что протесты в связи с эксплуатацией данного рудника, расположенного в курортном месте Армении, начались сразу после прихода к власти Никола Пашиняна. Граждане полагали, что народная власть немедленно решит проблему, изгонит "аспидов" и стабилизирует экологическую ситуацию в известном курорте. Однако резко действующий в других случаях премьер почему-то не стал вмешиваться в противостояние. Не дождавшись помощи от властей, 22 июня все дороги к Амулсарскому месторождению были перекрыты жителями общин Джермук и Гндеваз.

Lydian Armenia - основанная в 2005 году армянская геолого-разведывательная компания, 100% акций которой принадлежат британской Lydian International. Программа Амулсарского рудника является первым проектом компании в Армении. И, возможно, последним.

Не исключено, что компания действительно нарушала экологические нормы, уничтожала известный курорт и поила жителей региона отравленной водой. Подобные условия были созданы ей прежними армянскими властями. Однако избавиться от европейской компании Николу Пашиняну сложно. Он запросто расправляется с российскими инвесторами, но как быть с британцами? Пойти на поводу у толпы и изгнать "Лидиан" он не может, боясь испортить отношения с Европой. Тем более, что за процессами наблюдают и из-за океана. Не так давно посол США Ричард Миллз вполне конкретно намекнул новым властям Армении на необходимость "культурного обращения" с западным бизнесом. По словам дипломата, американские инвесторы также следят за тем, какой ход дает правительство Армении проблемам местных и зарубежных, в том числе американских предпринимателей. "Инвесторы также следят за ходом процессов, происходящих вокруг "Лидиан Армения"", - заметил посол США.

Толстый намек на тонкие обстоятельства.

В результате Пашинян оказался между двух огней и не знает, в какую сторону бросаться будет безопаснее. Что говорит о том, что Армения, несмотря на переворот, осталась прежней, она так и не стала свободной и независимой, а всего лишь сменила хозяина.

Зульфугар Ибрагимов