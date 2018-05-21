В Армении люди пьют отравленную воду - ВИДЕО

Жители Гндеваза Вайоцдзорской области Армении перекрыли дорогу на территорию Амулсарского рудника, протестуя против уже нанесенного селу вреда, сообщает гражданская инициатива "Армянский экологический фронт", передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

"Пиратская, так называемая "Лидиан" [компания "Лидиан Армения", которая намерена эксплуатировать месторождение] за последние несколько месяцев уже дважды повредила водопроводные трубы Гндеваза. Местные сообщают, что во время дождя из крана льется темно-коричневая жидкость, что может привести к бедствию. Сельчане жалуются также на пыль и встряски от взрывов.

А 15 мая на участке гндевазского перекрестка столкнулись грузовик, доставляющий топливо Амулсарской программе, и автомобиль "Opel". На магистрали произошла утечка топлива.

Они не могут контролировать элементарные вещи, при этом бахвалятся, мол, будем контролировать цианид и кислотный дренаж. А если бы это случилось с грузовиком, перевозящим цианид, какие бы были последствия?", - говорится в заявлении инициативы.

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