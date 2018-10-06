Израильский эксперт: Азербайджан — сильное светское государство, создающее новую систему демократии

"С Грузией и Азербайджаном у Израиля традиционные отношения, не только на военном уровне, но и на культурном, и на моральном уровнях. Мы знаем, что в Грузии и Азербайджане никогда не было антисемитизма. А в Армении такие случаи были. У Израиля в Армении нет интересов с точки зрения обороны и безопасности".

Как передает Day.Az со ссылкой на stmegi.com, об этом сказал военный эксперт, подполковник Генштаба Армии обороны Израиля (АОИ) в резерве, специалист по системам связи, компьютеров, контроля, управления и разведки (C4I) Марк Бабот.

По его словам, в последние 10-15 лет Израиль очень усиленно работает с Азербайджаном и Грузией в регионе Южного Кавказа, но особенно с Азербайджаном.

"Основная работа ведется в деле оснащения армии Азербайджана, ВМС и ВВС страны и т.д. Израиль своей территорией чуть меньше Азербайджана. Азербайджан тоже окружен не всегда дружественными странами со всех сторон. Азербайджан к тому же морская страна, как и Грузия. Мы видим очень много элементов, которые не только связаны с традицией народов. К тому же прием еврейского населения в Азербайджане, отсутствие антисемитизма, как на государственном, так и на бытовом уровнях, играют большую роль. Азербайджан традиционно продает Израилю нефть. Эта нефть должна дойти до Израиля через Черное и Средиземное моря", - отметил М.Бабот.

Азербайджан - это светское и достаточно сильное государство, создающее новую систему демократии, убежден израильский эксперт.

"Азербайджан имеет традиции Советского Союза, образования, культуры. Поэтому Азербайджан в этом смысле совсем другая, хотя родственная турецкому народу страна. В этом смысле мы рады тому, что можем сотрудничать и работать с Азербайджаном. Израиль продает, создает вместе и производит в Азербайджане беспилотные системы, радиоэлектронные системы разведки и борьбы против разведок других стран. Все это вместе создает положительную почву для дальнейшего углубления двусторонних отношений. И недавний визит израильской делегации во главе с министром обороны Авигдором Либерманом - тому наглядный пример. Я уверен, что наши отношения будут продолжаться в том же ключе, как и было прежде и даже станут еще лучше", - заявил М. Бабот.

Говоря о поставках израильского вооружения в Грузию, израильский эксперт отметил, что Израиль работал в сфере продажи систем вооружения Грузии.

"Но продажа вооружения Грузии немного на более низком уровне, чем продажа вооружения Азербайджану. Там были свои проблемы. Напомню, что у Грузии и Азербайджана схожие территориальные проблемы. Этот вопрос еще не решен. Мне кажется, дипломатия с участием России должна дать более ощутимый результат. Израиль, как вам известно, тоже тесно сотрудничает с Россией, особенно в районе Сирии. Поэтому я думаю, что Израиль может сыграть положительную роль в деле урегулирования и устранения всех проблем, связанных с безопасностью и в Грузии и в Азербайджане. Но этот вопрос, конечно, должен решаться, в конечном счете, самими странами", - резюмировал М. Бабот.