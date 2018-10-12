Израильский эксперт: Больше материалов об Азербайджане на иврите в соцсетях - и увидите, что будет

В последние годы интерес израильтян к Азербайджану стремительно растет. Да и азербайджанцы все чаще посещают и Израиль. Но помимо туризма в Израиле быстрыми темпами развивается и сфера сельского хозяйства: новинки сельскохозяйственной техники сегодня внедрены во многих странах мира и весьма успешно применяются на практике.

Как передает Day.Az, об этом пишет еврейский информационный портал СТМЭГИ.

В интервью СТМЭГИ израильский политолог Юрий Бочаров рассказал о том, чем привлекателен Азербайджан для израильтян, какие достопримечательности вызывают у них восторг, какие израильские новинки в сфере сельского хозяйства могли бы быть полезными для Азербайджана.

- В последние годы количество туристов из Израиля в Азербайджан растет. Чем вы можете это объяснить?

- Азербайджан для израильтян - практически экзотический Ближний Восток, в большинство стран которого нам путь пока закрыт. Здесь есть все - и местная (восточная) экзотика, и старина, и природа, и многое другое, что обычно привлекает туристов. При этом цены на большинство услуг очень приемлемые. Росту сопутствовало и увеличения числа авиарейсов, хотя цены на билеты еще несколько кусаются.

В израильской прессе об Азербайджане лишь положительные отклики - как на тему политики, так и на тему экономики и туризма. Руководство Израиля регулярно отмечает в своих выступлениях, что Азербайджан наш друг, наш козырь и проводник в мусульманском мире. Такая формулировка о мусульманской стране многого стоит. И, естественно, это все создает повышенный интерес у простых граждан к Азербайджану.

В Баку есть что посмотреть и есть где погулять. Это и крепость, и набережная, да еще много чего интересного. В большинстве своем израильтяне любители покушать, особенно мясные блюда. А уж с этим в Баку нет проблем. Поэтому в большинстве своем рассказы о Баку у израильских туристов начинаются со слов, какое мясо я там ел!

Однако не стоит забывать, что хотя в Израиле проживают выходцы практически со всего света, и тут многие говорят на большинстве языков мира, коренные израильтяне не любят напрягаться, а тем более с языком.

- На ваш взгляд, полностью ли раскрыт потенциал двух стран в сфере туризма?

- Я думаю, что нет. Но, как говорится: "мяч на вашей стороне". В Израиле об Азербайджане говорят только в превосходной степени. Есть огромный потенциал для роста туризма. Если привести немного цены на отдельные виды услуг к более доступным, написать "пару" проспектов на иврите, чтоб люди понимали, куда и как им двигаться, а уж за израильтянами дело не станет. Тем более задел у Азербайджана создан превосходный. И я бы рекомендовал Азербайджану сделать побольше материалов о туристическом Баку, да и о всем Азербайджане на иврите и разместить это в социальных сетях. Вы увидите, как в разы возрастет к Азербайджану интерес Израиля.

- Туризм в Израиле - одна из важных составляющих бюджета страны. Интерес иностранных гостей к Израилю тоже растет...

- Да, это так. Туристическая отрасль экономики обслуживает как израильтян, так и гостей. Многочисленные археологические и архитектурные памятники, пляжные зоны, лечебные курорты и теплый климат делают наш туризм привлекательным. Паломники со всего света каждый год посещают Израиль, основным местами паломничества являются города Иерусалим, Назарет, Вифлеем. Основная масса туристов приезжает из Европы, с туристической целью посещают нашу страну и граждане России. Интерес к Израилю каждый год растет. Отзывы самые положительные.

- Помимо туризма, в Израиле стремительно развивается и сфера сельского хозяйства. Какие новинки сельскохозяйственной техники Израиля могли бы быть весьма полезными для Азербайджана?

- В отношении сельского хозяйства, могу сказать лишь одно. Потенциал Израиля в этой отрасли огромен, но Азербайджаном он фактически не раскрыт. При том, что погодные условия у Азербайджана и Израиля практически одинаковые, осталось лишь правильно внедрять наши технологические достижения в этой отрасли.

Нет таких наработок в сфере сельского хозяйства Израиля, что не могли бы быть полностью использованы в Азербайджане. Однако не стоит ждать, что израильские достижения приедут к Азербайджану сами, и тем более по линии израильских министерств. В большинстве своем наше сельское хозяйство - это частный сектор. И все наши достижения и новшества в этой структуре внедряются в основном частным путем, хотя и при поддержке государства.

Поэтому азербайджанцам лучше приехать, пройтись по нашим кибуцам (колхозам), выбрать действующую технологию и заключить напрямую с ними договор на внедрение. Так будет намного быстрее и надежней. Компаний, занимающихся данными проектами в Израиле, более чем достаточно. Все, кто в этом реально заинтересован, может открыть интернет и найти для себя все что нужно. Так что дело за азербайджанской стороной.