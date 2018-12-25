Еще одна страна поддержала Азербайджан в вопросе Карабаха

Второй Комитет парламента Колумбии по иностранным делам, безопасности и национальной обороны принял резолюцию, поддерживающую справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом сказали во вторник Trend в посольстве Азербайджана в Колумбии, передает Day.Az.

Документ был официально вручен поверенному в делах посольства Азербайджана в Колумбии Гамиду Зейналову.

В данной резолюции подчеркивается значимость двусторонних отношений между Колумбией и Азербайджаном, выражается обеспокоенность Колумбии по поводу оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана в результате агрессии Армении против Азербайджана, а также по поводу факта этнической чистки, которой подверглись азербайджанцы на этих территориях. В резолюции Колумбия осуждает агрессию со стороны Армении и призывает международное сообщество оценить это как преступление против человечества.

В документе выражается глубокое сожаление по поводу того, что азербайджанские земли до сих пор остаются под оккупацией и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт все еще остается нерешенным. В данной резолюции Колумбия призывает к мирному урегулированию конфликта на основе международных правовых документов, включая соответствующие резолюции Совета безопасности ООН.

В то же время в резолюции требуется безоговорочный вывод вооруженных сил Армении из всех оккупированных территорий Азербайджана и создание условий для незамедлительного возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свою родную землю.

В итоговой части резолюции выражается полная поддержка со стороны Второго Комитета Сената Колумбии по иностранным делам, безопасности и национальной обороны всем усилиям азербайджанского правительства и народа для обороны своего государства, а также пользуясь случаем, особо подчеркивается высокая активность посольства Азербайджана в Колумбии.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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