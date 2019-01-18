В Финляндии пресекли армянскую провокацию против Азербайджана

Координатор Координационного совета азербайджанцев Финляндии и глава азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвия Джаббарова и член этой организации Лейли Гусейнова пресекли армянскую провокацию на туристической выставке в Финляндии. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Так, очередная международная туристическая выставка, продолжающаяся в различных странах, 16-20 января проходит в Маткамессу (Финляндия), на которой армянская компания представила азербайджанскую территорию как "Арцах".

Соотечественницы Джаббарова и Гусейнова сообщили организаторам выставки, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, и привлечение туристов в Карабах, который армянскими участниками выставки был представлен в качестве "Арцаха", является провокацией. На стенд Армении был приглашен административный организатор выставки, которому были предъявлены международные документы о том, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. После этого по настоянию соотечественниц и указанию администратора с выставки были убраны карта, на которой Карабах указан в качестве территории Армении, и соответствующие брошюры.

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