Конвенция по Каспию выведет прикаспийские страны на новый уровень - эксперт

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря позволит сотрудничеству прикаспийских государств в области энергетики выйти на новый, более высокий уровень.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

По словам замминистра, Россия готова к сотрудничеству со всеми четырьмя странами региона, в том числе с Азербайджаном.

"У нас уже есть положительный опыт совместной работы с азербайджанскими партнерами. С конца 90-х годов российская компания "Лукойл" принимает участие в консорциуме по разработке азербайджанского месторождения "Шах Дениз" на Каспии. Доля компании в проекте составляет десять процентов", - сказал Яновский.

Замминистра отметил, что объем инвестиций за весь период участия в консорциуме достиг более двух миллиардов долларов.

"Мы всегда были нацелены на развитие сотрудничества, на реализацию новых проектов, в том числе в сфере освоения углеводородных ресурсов Каспия. Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия, безусловно, открывает новые перспективы, которые предстоит еще проработать", - сказал Яновский.

Напомним, что 12 августа 2018 года на V саммите в Актау главы государств прикаспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Подписи под конвенцией поставили Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Ирана Хасан Рухани.

19-20 февраля в Баку пройдет первое заседание Рабочей группы высокого уровня по реализации Конвенции о правовом статусе Каспия с участием представителей прикаспийских государств.