26 февраля отмечается трагическая дата - очередная годовщина геноцида, совершенного армянскими оккупантами против населения азербайджанского города Ходжалы. Мероприятия в преддверии этой даты проходят во многих странах мира.

В том числе, как и каждый год, помянули ходжалинцев в Израиле. В Президентской роще близ Иерусалима состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 27-й годовщине Ходжалинской трагедии. Отметим, что в этой роще высажено 613 деревьев в память об убитых националистами мирных жителях Ходжалы, и это первый случай, когда деревья были посажены в память о не евреях, что само по себе говорит о многом.

Как отметил в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, принявший участие в памятных мероприятиях в Израиле, в этой стране имеется значительная община выходцев из Азербайджана. По разным оценкам, их от 70 до 75 тысяч человек. И понятно, что они совершенно искренне разделяют боль Азербайджана и являются активными организаторами мероприятий, связанных с геноцидом в Ходжалы.

По словам депутата, прошло два крупных мероприятия. Одно из них - на севере страны, в городе Акко, почти 20 процентов населения которого составляют выходцы из Азербайджана. Мероприятие прошло в муниципалитете с участием мэра. Достаточно широко была представлена общественность, депутаты Кнессета, политики, журналисты.

"Для нас важно, что Азербайджан в этом вопросе встречает понимание не только со стороны выходцев из Азербайджана, но и со стороны широкой израильской общественности, в противовес попыткам армянской стороны представить все как деятельность лобби. На самом деле, в Израиле на самых разных уровнях тепло относятся к Азербайджану, и поминовение невинных жертв Ходжалинского геноцида собирает людей, искренне сочувствующих и близко воспринимающих боль азербайджанского народа. Для нас очень важна позиция Израиля как государства в вопросе Ходжалы. И стоит обратить внимание, что, несмотря на постоянные попытки армянской стороны, так называемый "геноцид армян" Кнессетом не признается", - подчеркнул Расим Мусабеков.

По словам азербайджанского депутата, отношения между Азербайджаном и Израилем напоминают айсберг, и невидимая его часть гораздо больше видимой. Наш собеседник отметил, что три года назад, когда закладывалась роща, он принимал участие в этом важном событии и может свидетельствовать, что в нынешнем году на поминальное мероприятие в Президентскую рощу пришло гораздо больше представителей израильской общественности.

"Бойня в Ходжалы - это была не только оккупация. Это был акт устрашения, когда истребление должно было создать панику. Расправа была направлена на то, чтобы всякий раз при приближении армян азербайджанское население покидало свои села и города и бежало, помня об участи ходжалинцев", - сказал Мусабеков.

Мусабеков также напомнил, что в тот период, когда произошла ходжалинская трагедия, в Праге на заседании ОБСЕ обсуждался мир в Карабахе, была создана Минская группа ОБСЕ. И, конечно же, мирная конференция была сорвана.

В заключение Расим Мусабеков подчеркнул особую роль в организации поминальных мероприятий в Израиле генерального директора международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Льва Спивака.

Лейла Таривердиева