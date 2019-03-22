На днях глава делегации Евросоюза (ЕС) в Ереване посол Петр Свитальский в прямом эфире на одном из телеканалов представил свои взгляды относительно видения сотрудничества и развития Армения-ЕС.

Свитальский сделал довольно сдержанные и корректные замечания, пишет газета "Паст".

По информации издания, в своем выступлении посол избежал сравнений между прежними и нынешними властями и воздержался от оценок. Более того, очень тонко, но прямо намекнул действующему правительству, что у них должны быть более серьезные программы реформ. Свитальский, по сути, подтвердил информацию о том, что реализация соглашения ЕС-Армения еще не началась, то есть то, о чем заявляет оппозиция Армении, фактически, правда.

Как ранее писал на своей странице в Facebook вице-председатель ныне оппозиционной Республиканской партии Армении Армен Ашотян, соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС не будет подписано в 2019 году. По его мнению, после смены власти в стране соглашение столкнулось не только с серьезными проблемами применения и реализации реформ, но и визуально теряет свое политическое значение, а также ценность.

Отметим, что по состоянию на январь этого года, соглашение ратифицировали всего лишь 9 стран ЕС из 28, и нет никаких предпосылок к тому, что процесс будет ускорен.

Не удалось Пашиняну ускорить сближение с ЕС и в ходе его визита в Брюссель. По большому счету, Пашиняна в Брюсселе не ждали, он напросился в гости, и не удивительно, что хозяева оказались недостаточно гостеприимны. С главой Армении говорили буквально на ходу, а председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вообще ушел с половины пресс-конференции с Николом Пашиняном из-за необходимости быть в другом месте. То есть Пашинян, а в его лице и Армения как незваные гости оказались не кстати.

Тот визит широко освещался в армянских СМИ, но ни сам Пашинян, ни эксперты и аналитики так и не смогли пояснить, чем же он был так важен для Армении, если не дал никаких результатов. Если судить по публикациям в медиа, единственным итогом было предложение Юнкера о решении вопроса либерализации визового режима с Арменией. Кроме того, цитировались слова председателя ЕК о том, что нет никаких проблем, связанных с началом переговоров по этому вопросу.

Однако глава делегации ЕС и тут разочаровал армянскую аудиторию, заявив, что это было личное мнение Юнкера, а не позиция Евросоюза.

Таким образом, Петр Свитальский разрушил единственную иллюзию, остававшуюся у общественности после всего, что ей пришлось прочитать и услышать о визите "народного" премьера в Брюссель. Лопнул последний мыльный пиар-пузырь.

В этой связи достаточно символичны постоянные провалы акций Европейской партии Армении и ее регулярные отступления перед натиском Коммунистической партии РА. Западный вектор внешней политики Армении так же точно терпит поражение за поражением. И многие сегодня в Армении считают, что уж лучше бы Никол в Брюссель не ехал. Так можно было бы еще какое-то время поддерживать легенду о нужности и важности Армении Европе. Теперь же все "шрамы" обнажились, и властям придется очень постараться, чтобы их прикрыть.

Тот же оппозиционер Ашотян в своем Facebook злобно заметил, что лояльные новым властям средства массовой информации могут продолжать "дешевые шоу для внутреннего потребления", однако фиаско властей уже реальность. По мнению Ашотяна, своей медлительностью и любительским подходом новое правительство не успело в прошлом году утвердить дорожную карту по реализации соглашения, как предусматривалось, по принятому в декабре решению правительства.

Ссылаясь на свои источники, политик заявил, что проект дорожной карты, представленной правительством в Брюсселе, был раскритикован в пух и прах, в результате этого возникла необходимость его доработки.

Пашинян хотел поразить европейцев своей "революцией", но только насмешил.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az российский аналитик Олег Кузнецов, за пределами Армении к Пашиняну относятся со снисходительным презрением, как к неотесанной деревенщине.

Может быть, армянский премьер другого отношения и не заслуживает?

Зульфугар Ибрагимов