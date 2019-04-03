Российский историк Олег Кузнецов продолжает работу в архивах Азербайджана, России, Турции и других стран с целью выявления всей правды о деяниях и преступлениях армянских националистов и внесения ясности во многие неизвестные или недостаточно ясные до сих пор моменты истории нашего региона.

По словам Олега Юрьевича, исследования документов архивов органов государственной безопасности республик бывшего СССР зачастую преподносят сюрпризы, после знакомства с которыми начинаешь понимать, что декларируемая правившей в стране Коммунистической партией Советского Союза идея "пролетарского интернационализма" была настолько утопична и далека от практического воплощения в жизнь, что говорить о ее восприятии широкими массами населения было откровенным фарисейством.

Работая в архиве Службы государственной безопасности Азербайджана, российский ученый обнаружил дело от 1948 года, свидетельствующее о планах армян заселить Чечню. Мало кто об этом знает, но после депортации чеченского народа армяне планировали создать на "освободившихся" землях свою автономию на Северном Кавказе в составе РСФСР. В это трудно было бы поверить, однако события последних тридцати лет - карабахский конфликт и оккупация территорий Азербайджана в целях создания на них "второго армянского государства" - показывают, что для армянских националистов не существует понятия границ и уважения к другим народам. Более того, как свидетельствуют архивные материалы, переселиться в Грозненскую область пожелали армяне, проживавшие в тех районах Азербайджана, куда заселялись депортированные из Армении азербайджанцы. То есть армянские националисты не пожелали жить рядом с азербайджанцами, и появление новых соседей подтолкнуло их на мечты об "очищенной" от коренных народов Северном Кавказе территории.

Олег Кузнецов ответил на несколько вопросов Day.Az.

Начало этой истории восходит к 21 ноября 1945 года, когда Совет народных комиссаров (СНК) СССР принял постановление "О мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую Армению". Спустя три месяца, 22 февраля 1946 года, Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило подготовленное совместно с Народным комиссариатом иностранных дел (НКИД) СССР постановление "О практических мероприятиях по переселению армян из-за границы в Советскую Армению". 29 января, 24 марта и 10 декабря 1947 года СНК СССР принял постановления о репатриации армян.

В целом репатриация предполагала возвращение 360 тыс. армян и их размещение исключительно на территории Армянской ССР. На 1 марта 1946 г., по данным Управления уполномоченного СНК СССР по делам репатриации, в СССР было возвращено чуть более 25 тыс. армян, преимущественно из числа военнопленных и перемещенных лиц, из которых к 1 августа 1946 года непосредственно в Армению было отправлено лишь 2 045 человек. Основной поток репатриированных планировался на 1947-1948 годы. Только в 1947 г. предполагалось репатриировать 63 тыс. человек, но на практике в Армянскую ССР въехало 35,4 тысяч. По данным на июнь 1948 года, в СССР возвратилось 86 346 зарубежных армян. Две трети армянских переселенцев, прибывших в 1947-1948 гг. в СССР, были из Ливана, Сирии, Ирана, Греции и Кипра; довольно значительной была реэмиграция из Франции, Египта, Болгарии, Румынии.

Послевоенная репатриация армян, проведенная по инициативе советского государства, стала причиной специальной депортации азербайджанцев, компактно проживавших в ряде районов Армении, в Азербайджан в 1948-1953 годах.

23 декабря 1947 года было принято Постановление Совета Министров СССР "О переселении колхозников и другого населения из Армянской ССР на Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР", согласно которому предполагалось переселить за три года на "добровольных" началах 100 тыс. азербайджанцев, при этом Совету министров Армянской ССР разрешалось использовать освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилье для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР. Соответствующие постановления о переселении были приняты в марте 1948 года Советами министров Армении и Азербайджана. За три года из Армении было выселено 144 654, в том числе: в 1948 г. - 24 631, в 1949 г. - 54 373 и в 1950 г. - 65 650 человек. Таким образом, если произвести несложные арифметические расчеты, на одного репатриированного в СССР армянина приходилось два депортированных в Азербайджан из Армении азербайджанца, поэтому с полным правом мы можем характеризовать этот процесс именно депортацией, а не переселением, поскольку никаких иных, кроме идеологических, причин этот процесс под собой не имел.

Изучая архивные материалы по указанным событиям, хранящиеся в фондах архива Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, я наткнулся на один очень любопытный документ. Согласно ему, армяне Шамхорского района Азербайджана, куда заселяли депортированных из Армении азербайджанцев, высказывали недовольство этим фактом и, дабы не быть соседями с ними, выразили пожелание переехать в Грозненскую область.

Организаторы и агитаторы за переселение армян сумели уговорить армян колхоза им. Клары Цеткин на переселение в Грозненскую область и организацию там своего национального поселка. Они обработали 40 армянских семейств, которые изъявили согласие на переселение. Аналогичное националистическое проявление армян имело место и в колхозе им. Ази Асланова, где также в связи с помещением депортированных азербайджанцев в их колхоз возникла тенденция переселиться в Грозненскую область.

Как отмечается в содержащихся в архивных материалах данных, "ходят также слухи, якобы армяне имеют намерение, оккупировав Чечено-Ингушетию, создать там автономию в Грозненской области, а поэтому наблюдается туда тяга армян для сосредоточения. Соответствуют эти слухи действительно или нет, но во всяком случае заслуживают внимания, ибо не исключена возможность, что это есть результат тонкой работы дашнаков".

Если посмотреть на содержание этого документа не предвзято, то получается, что в 1948 году практически все армянское население Азербайджана, независимо от места своего проживания, было охвачено идеей массового переселения в Грозненскую область РСФСР, существовавшую на месте Чечено-Ингушской АССР на протяжении 13 лет - с 22 марта 1944 года по 11 февраля 1957 года.

Надо сказать, что чеченские земли на протяжении всего ХХ века манили к себе армян, о чем вполне наглядно свидетельствуют статистические данные национального состава населения этого региона по переписям его населения, начиная с 1897 года и до наших дней. Так, в 1897 году на территории Грозненского округа Российской империи проживало 339 армян, что составляло 0,2 процента населения региона, в 1926 году их количество увеличилось многократно - до 5978 человек или 1,4 процента местного населения. Это переселение стало возможным благодаря репрессиям большевиков против тейповых старейшин чеченцев, поддержавших в 1918 году создание Горской республики, конфискации их родовой земельной собственности и передачи ее пришлым элементам.

В 1939 году в Чечне проживало уже 8170 армян или полтора процента от ее населения, в 1959 году армянская община этого региона насчитывала 12136 человек, что составляло уже 2 процента от общей численности населения автономной республики в составе РСФСР. Получается, что не менее 4 тысяч армян, преимущественно из Азербайджана, воспользовавшись временной депортацией чеченцев, целенаправленно переселились в Чечню, как это случилось ранее, в годы гражданской войны в России 1917-1921 гг. По переписи 1970 года число армян в Чечне достигло 13948 человек (1,5 %), в 1979 году - 14438 (1,4 %), в 1989 году - 14666 человек (1,4 %). Однако в 2002 году на территории Чечни осталось всего 424 армянина.

Чеченцы на своем печальном примере прекрасно осознали, какую угрозу таит в себе присутствие армян на территории республики для традиционного тейпового уклада жизни и землевладения своего народа, а поэтому приложили все усилия к тому, чтобы при первой же благоприятной возможности выдавить непрошеных гостей подальше от родовых пастбищ и кладбищ.

Зульфугар Ибрагимов