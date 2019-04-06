В субботу в семье бывших жителей Агдеринского района, вынужденных переселенцев, которые в настоящее время зарегистрированы в селе Баш Гюнейтепе Агдамского района, Оджаговой Нигяр Черкез гызы и Гасанова Рауфа Юнис оглу родился 10-миллионный житель Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравляют народ Азербайджана и родителей ребенка по этому случаю.