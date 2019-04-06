Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили азербайджанский народ с рождением десятимиллионного жителя страны
6 апреля 2019 11:37 236
В субботу в семье бывших жителей Агдеринского района, вынужденных переселенцев, которые в настоящее время зарегистрированы в селе Баш Гюнейтепе Агдамского района, Оджаговой Нигяр Черкез гызы и Гасанова Рауфа Юнис оглу родился 10-миллионный житель Азербайджана.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравляют народ Азербайджана и родителей ребенка по этому случаю.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
5 апреля 23:00 2 529
Готовится арменизация оккупированного Физулинского района
5 апреля 22:10 1 193
В Армении прижали зятя Сержа Саргсяна
-
5 Апр. 16:55 10 549
-
5 Апр. 13:53 8 643
-
5 Апр. 14:45 4 985
-
5 Апр. 16:50 4 797
-
5 Апр. 17:35 4 684