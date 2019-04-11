Что бы ни делал Ереван, какие бы шаги не предпринимались им на международной арене, суть у них обычно одна - поиск путей давления на Баку.

Те же цели преследуются Арменией и в ее отношениях с Евросоюзом. По большому счету, ни Армения не нужна ЕС, ни ЕС - Армении. Последней просто нечем интегрироваться в европейское пространство, нечем подкреплять внимание к своей персоне, за исключением шантажа европейских партнеров еще большим сближением с Россией. Вступление в силу соглашения с ЕС ничего не изменит ни в Армении, ни вокруг нее.

Надежды же каким-то образом влиять на ситуацию в карабахском урегулировании и давить на Баку вообще не поддаются логике. И так считают не только в Азербайджане.

Как сообщают армянские СМИ, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Маркедонов прокомментировал для телеграм-канала Bunin&Co последствия для Армении ратификации Германией 4-го апреля Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

По мнению политолога, пришедшая из Берлина весть, несомненно, важная для Армении, но...

Зачем Пашиняну укрепление контактов с европейскими странами и Евросоюзом в целом? - задается вопросом российский политолог. И отвечает:

"Во-первых, ему важно показать своему избирателю: Армению начинают трактовать, как важного партнера, не только в Москве, но и во всем мире. Одним из главных его предвыборных слоганов было обещание превратить страну в активного международного игрока, с которым будут говорить на равных", - написал Маркедонов.

Он отметил, что хотя такая цель кажется чрезмерно популистской, активизацию внешней политики страны можно продвигать, что называется, на внутреннем рынке.

"Во-вторых, улучшение отношений с кем бы то ни было Ереван рассматривает, как шанс для давления на Азербайджан. Наверное, и эти надежды завышенные. У Баку есть свое меню для отношений с ЕС, в нем тема демократии не так важна, как в диалоге Брюсселя с той же Арменией или Грузией", - написал Маркедонов.

По его словам, при активизации контактов с европейцами армянские дипломаты надеются на то, что их партнеры, как минимум, будут больше прислушиваться к аргументации Еревана. Но у "Брюсселя нет достаточных инструментов, а главное, интереса для повышения активности на карабахском направлении. Тем паче такой активности, которая принесла бы очевидные дивиденды армянской стороне", разочаровал армянскую аудиторию российский политолог.

Зульфугар Ибрагимов