В Бакинском конгресс-центре восьмого июля продолжает свою работу 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председательствующий на заседании министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев проинформировал участников о заседании бюро, состоявшемся до пленарного заседания. Министр сообщил, что на заседании бюро была обсуждена проделанная работа, принятые решения. Проекты решений внесены в повестку дня после обсуждения поправок и дополнений, сделанных членами сессии.

Далее были рассмотрены вопросы, стоящие на повестке дня.

Внесение поправок в решение, связанное с обсуждением положения города Ламу в Кении, внесенного в список ЮНЕСКО в 2001 году, было отложено до следующей сессии.

Азербайджанская делегация проинформировала участников о вопросах, обсужденных на конференции Международного союза архитекторов (МСА) в Азербайджане на тему "Туризм в исторических городах". Было отмечено, что МСА готовит по этому поводу специальное руководство.

Далее с докладом выступил представитель ICCROM (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей). В докладе была отмечена важность сотрудничества с членами-странами, консультативными органами.

В ходе сессии была обсуждена перспектива сотрудничества ЮНЕСКО с центрами и структурами второй категории. Представитель ICCROM заявил о нехватке финансирования для проведения всех запланированных мероприятий. Он отметил, что структура готовит специальную программу для стран Африки, и в этой связи подчеркнул особую важность привлечения молодежи к этому делу.

Далее обсуждался документ о "Списке памятников всемирного наследия, находящегося под угрозой". По решению сессии, солевой промысел Humberstone and Santa Laura в Чили и церковь Betlehem в Палестине удалены из этого списка.

По словам директора Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер, согласно "Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия", Центр всемирного наследия сможет за счет пожертвований оказывать финансовую помощь бедным странам для охраны памятников и таким образом снизить число памятников, находящихся под угрозой. Она отметила, что в реальности, есть такие страны, которые из-за финансовых проблем годами не могут восстанавливать свои памятники. Предлагаемые поправки после обсуждений были внесены в проект.

Отметим, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и Исторический центр Шеки. Напомним, что они стали третьим объектом культурного наследия Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана.



30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продлится до 10 июля.