Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающей исполнение своих полномочий главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Эленой Аймоне Сессера. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам взаимного сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и МККК, деятельности, направленной на просвещение личного состава воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне и гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения войск, в области международного гуманитарного права, а также по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Министр обороны выразил признательность Сессера за усилия в области развития отношений между Азербайджаном и международной организацией за период ее деятельности в Азербайджане, и пожелал ей дальнейших успехов.