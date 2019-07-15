Члены рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия встретились с делегацией парламента Грузии, прибывшей в Азербайджан для участия в трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии, спередает Day.Az со ссылкой на Trend.

Делегацию возглавляет председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии София Кацарава.

В ходе встречи председатель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Афлатун Амашев отметил высокий уровень отношений во всех сферах, подчеркнул, что в период независимости связи дружбы и сотрудничества успешно продолжаются и развиваются.

Вице-спикер парламента Грузии, председатель парламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиад Дзидзигури сказал, что межпарламентские связи носят все более интенсивный характер, что сотрудничество между странами неустанно расширяется, и в Грузии хорошо знают цену дружбы с Азербайджаном.

Глава делегации, председатель Комитета внешних связей София Кацарава выразила надежду на то, что этот первый официальный визит в Азербайджан будет иметь продолжение и добавила, что депутаты двух стран очень плодотворно сотрудничают, как в международных организациях, так и в двустороннем формате.

Она подчеркнула, что в Грузии чувствуют и ценят поддержку Азербайджана, и Грузия и Азербайджан способны решить все вопросы в обстановке дружбы и сотрудничества.