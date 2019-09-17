https://news.day.az/politics/1157132.html Президент Азербайджана поздравил чилийского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чили Себастьяну Пиньере Эченике.
Президент Азербайджана поздравил чилийского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чили Себастьяну Пиньере Эченике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.
Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Чили и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.
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