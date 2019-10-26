Азербайджанская Республика проводит XVIII саммит Движения неприсоединения. Несмотря на то, что наша страна вступила в члены в эту структуру в 2011 году, за короткий срок завоевала большое уважение и авторитет. Именно по этой причине в 2018 году единогласным решением государств-членов было принято решение о проведении XVIII саммита в нашей стране. Государства-члены Движения неприсоединения (ДН), проявив доверие к Азербайджану, возложили на Азербайджан председательство в организации в 2019-2022 годах.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Хикмет Гаджиев отметил, что в соответствии с программой саммита Президент Венесуэлы передал председательство Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Глава государства, выполняя миссию председательства Движения неприсоединения, выступил с широкой и содержательной речью, отражающей позицию Азербайджанской Республики. Президент рассказал о приоритетах Азербайджана в председательстве в Движении неприсоединения и сотрудничестве в рамках этого Движения, а также развитии нашей страны, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, роли Азербайджанской Республики в международных отношениях, подчеркнул, что Бандунгские принципы составляют основополагающие принципы председательства Азербайджана в Движении.

"В основе исторических Бандунгских принципах стоят такие критерии, как территориальная целостность, суверенитет государств, сосуществование государств и народов на основе принципов взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга. Глава государства подчеркнул, что именно эти принципы составляют стержень намерений Азербайджанской Республики и отражают внешнюю политику нашей страны. Азербайджан в международных отношениях поощряет именно эти цели, намерения. Поэтому наша страна в период председательства в структуре будет поощрять Бандунгские принципы и прилагать усилия для их укрепления. Президент Азербайджана довел до внимания аудитории конкретную позицию нашего государства по нагорно-карабахской проблеме, фактами и цифрами - успешную модель развития Азербайджана. Глава государства в своей речи довел до внимания факты о нарушении территориальной целостности нашей страны, оккупации Арменией наших территорий с применением силы, Ходжалинском геноциде, этнической чистке, проведенной против гражданского населения Азербайджана и незаконной деятельности на захваченных территориях, а также о поддержке международной общественностью территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что говоря международная общественность речь идет не о группе стран или государств. Международная общественность это и есть Движение неприсоединения. Здесь участвуют представители 120 государств мира и, в целом, свыше 2300 гостей. В Бакинском саммите участвуют главы государств и другие высокопоставленные лица многочисленных стран, которые выступают с проблемами своих стран. Все это свидетельствует о том, что существует насущная необходимость во всестороннем слушании позиции международной общественности и развитии солидарности, взаимной поддержке среди государств-членов Движения", - сказал заведующий отделом Администрации Президента.

Подчеркнув, что, вопросы, стоящие на повестке дня Движения неприсоединения, на саммите синхронизированы, Хикмет Гаджиев сказал, что одним из характерных особенностей саммита является то, что Азербайджан, выступив с успешной молодежной политикой, впервые в рамках этого Движения провел Молодежный форум. Азербайджан в период председательства в организации будет придавать особое значение молодежной политике. Азербайджан, расположенный на благоприятной географической позиции, является членом различных международных организаций. Наша страна приложит усилия для внесения вклада в укрепление сотрудничества между Движением неприсоединения и другими международными и региональными организациями, членами которых она является. Азербайджанская Республика - государство, активно участвующее в межцивилизационном и межкультурном диалоге. В период ее председательства эти намерения также будут находиться в центре внимания.

"В завершение саммита будет подписан важный документ, в котором найдут отражение результаты Бакинской встречи. Это будет итоговым документом, демонстрирующим то, что организованный именно в Баку саммит служит конкретным целям, намерениям. Здесь будут отражены вопросы, беспокоящие международную общественность и Азербайджан. В заключение будут приняты 4 документа. Азербайджан, выполняя функции председательства, внесет вклад в отражение в документах консенсуса на основе компромиссов, обсуждений, проведенных на саммите. В первую очередь, речь идет о Бакинской декларации. В этом компактном документе найдут отражение приоритеты. Второй документ отразит результаты Бакинского саммита. Будет принят отдельный документ, связанный с Палестиной. В организации действует специальный комитет относительно палестинской проблемы. Так, 120 государств-членов Движения неприсоединения, в том числе участвующие в саммите государства-наблюдатели, международные организации, специальные гости подпишут документ о выражении благодарности Азербайджанскому государству и народу за организацию мероприятия на высоком уровне, а также взятие на себя такой ответственной функции, как председательство в институте в 2019-2022 годах. Принятие в заключение 4-х основных документов говорит об эффективности XVIII саммита Движения неприсоединения, который проводит Азербайджан", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он также добавил, что завершение саммита также означает начало нового и ответственного периода для Азербайджана, в качестве председателя института. Так как председательство в Движении неприсоединения требует большую политическую волю, ответственность, дипломатическую силу и возможности. Уверены, что под руководством главы государства Азербайджанская Республика продемонстрирует свои особые дипломатические навыки и умения, достойно выполнит эту миссию и успешно будет председательствовать в Движении неприсоединения.